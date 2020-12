Editorial

Residències

09.12.2020 | 21:22

La pandèmia ens deixarà una pregunta sense resposta: què ha passat a les residències de gent gran? La gestió de la primera onada va ser molt deficient i en alguns llocs realment escandalosa i encara no s'hi ha donat una resposta nítida per part de les autoritats sanitàries. Recordem que a Terrassa va haver d'intervenir l'exèrcit amb els seus equips de desinfecció en un total de set residències que patien amb més o menys intensitat la presència del virus entre els seus ocupants. És cert que la segona onada de la pandèmia no està castigant les residències, segons les dades que facilita la Generalitat, amb la mateixa...