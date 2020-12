Malaltissa obsessió Malaltissa obsessió

Josep Puy

09.12.2020 | 21:22

ER xat, per carta, retòric manifest o possible brindis eufòric (Santa Bàrbara/artilleria, la Immaculada/infanteria, Verge de Loreto/aviació) -renoi qui més! - una munió de militars retirats manifesten la seva preocupació i descontentament amb el rumb de la política de l'Estat i l'estratègia pactista del govern central. Una vegada més la pàtria està en "perill". Diuen que cal moure fitxa perquè Espanya els ho demana. Sembla que el llistat de signatures augmenta, dia a dia, amb la presència de tot un reguitzell de generals i comandaments allunyats de la vida activa militar. Hi ha una àmplia majoria d'estrelles de quatre i vuit...