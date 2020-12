Compta l'edat per amics...

Josep Ballbè i Urrit

07.12.2020 | 20:51

I no per anys!" Heus ací una citació impressionant i profunda d'en John Lennon, en el 40è aniversari de la seva mort. Als 5 anys, la mare li deia que "la felicitat és clau per a la vida". Tant ho interioritzà que, quan anà a escola i li preguntaren què volia ésser, de gran, respongué: "Feliç". Llavors, se'n mofaren, retraient-li que no entenia la pregunta. Ell, però, ho va contradir al·legant que "no entenien la vida". "Ésser honest no et garanteix un munt d'amics€ Però et proporciona els correctes." Està clar que, quan ell mateix deia que "és rar no ésser rar",...