Editorial

Assistència

07.12.2020 | 20:51

El Fòrum de Síndics i Síndiques i Defensors i Defensores Locals de Catalunya ha elaborat un informe que posa de manifest la debilitat dels ajuntaments per actuar davant situacions de crisi greu com la que va significar l'esclat de la bombolla immobiliària o la que ara estem patint com a conseqüència de la Covid-19. La lectura de l'informe no només s'ha de realitzar des d'una perspectiva individualitzada dels 47 municipis analitzats. Es pot parlar de capacitat de reacció, de mobilització de recursos, d'atenció, de serveis, però no hem de perdre de vista que els ajuntaments no estan preparats per assumir un nivell de responsabilitat que segurament no els pertoca. Un...