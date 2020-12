L'Arbre de la Vida i el Naixement esguerrat L'Arbre de la Vida i el Naixement esguerrat

Salvador Cardús i Ros

04.12.2020 | 21:03

Enguany l'Ajuntament de Terrassa s'ha decidit a fer dos canvis -entre més- per celebrar Nadal al carrer. N'hi ha d'altres que mereixerien ser discutits, com ara el recurs a simbologia absolutament forastera a la nostra tradició -posem per cas, als rens- i que, més que acostar-nos a la festa, ens l'allunyen. Però, en els dos casos que comentaré, la tria simbòlica és bona i les decisions de localització, prou encertades, encara que amb algun matís. En primer lloc, crec que ha estat un encert la localització d'un gran avet al Raval. Es podria discutir el punt on s'ha instal·lat, però probablement, per atendre altres usos de la plaça, no s'ha pogut...