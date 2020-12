Escriure, camí de llibertat Escriure, camí de llibertat

Josep Ballbè i Urrit

04.12.2020 | 21:03

Estudiant periodisme a Bellaterra -parlo de 1976- va néixer el diari El País. De bon principi vaig prendre'l com a model a seguir pel seu estil, compaginació i varietat de continguts (especialment en l'apartat d'opinió). D'aleshores ençà, és un dels molts que segueixo dia rere dia. Llavors, ja hi treballava na Rosa Montero, a qui llegia sempre força. Tant de periodista com de novel·lista, la tinc com a referent i confesso que l'admiro profundament. Seva és la frase que encapçala la meva columna: una declaració d'intencions fantàstica, amb la qual m'identifico del tot. Parlo d'ella perquè aquest proppassat diumenge arribà als 70 anys i...