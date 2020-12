Les violències que aprenem

Gala Porté i Ferré, secretària de Feminismes del Jovent Republicà de Terrassa

03.12.2020 | 21:17

L'INSTITUT. Ah, l'institut, aquell lloc generalment pudent, ple d'hormones revolucionades, crits i plors on passem l'etapa més estrambòtica de la nostra vida: l'adolescència. L'institut és aquella institució a la qual els adults que ens cuiden ens porten per tal de garantir que aprenguem coses. N'hi aprenem, de coses, ja ho crec que sí. Aprenem coses que després en molts casos oblidem, com ara equacions o sintaxi, i d'altres coses que no oblidem mai, com ara qui o com som en societat. Aprenem a fer amics, a comportar-nos en públic, què ens agrada i què ens disgusta, què estem disposats a fer i també a acceptar a la vida. Hi ha gent que et dirà que...