Els indults, la solució?

Joan Roma i Cunill

03.12.2020 | 21:17

Després d'alguns intents per reclamar amnistia per a tots els implicats en delictes, lligats al procés independentista, son pocs els que encara mantenen aquesta reivindicació. Han vist la impossibilitat de vestir una llei d'amnistia, per una causa inacceptable, en un país plenament democràtic, situat en el divuitè lloc, en l'Index de qualitat democràtica, a nivell mundial. Abandonada aquesta pretensió, l'exigència es centra, en la concessió d'indults, malgrat no hagin estat demanats pels afectats, ni aquests hagin demanat perdó per uns fets absolutament antidemocràtics. Puix que la llei ho permet, cap problema per a tramitar les peticions presentades. Ara...