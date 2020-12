Editorial

03.12.2020 | 21:17

Doncs, finalment, sembla que la consellera de presidència Meritxell Budó tenia raó i no passarem de fase dilluns. Ja dèiem que l'episodi entre Meritxell Budó i la consellera de Salut, Alba Vergès, només era un símptoma més, incomptables ja, de la deteriorada relació que existeix en el Govern de la Generalitat. Recordem que la consellera de presidència va dir a primera hora del matí que, si continuaven en augment les dades sobre la velocitat de contagi, no podríem passar de fase i immediatament, la consellera de Salut va dir que encara hi havia marge. Segurament, ni la consellera Budó hauria d'haver-se avançat a la seva companya d'executiu ni Alba Vergès hauria d'haver reaccionat de forma tan impulsiva.

El problema, en realitat, no és tant l'enfrontament entre els partits del Govern, que sent d'una gravetat extraordinària pel que significa per a la governança del país, no és en aquests moments tan important com transmetre credibilitat, certesa i sensació d'eficàcia a la ciutadania. S'està instal·lant en el discurs de les autoritats, no només les catalanes, la via de la data crítica. És a dir, aquest cap de setmana és crític, però també ho va ser el passat i segur que ho serà el següent. Situar-nos cada dia en el moment més important de la pandèmia, donar quotidianitat al que és extraordinari ens fa prendre distància i la prova la vam tenir ahir dijous, amb les retencions que havien a les sortides de Barcelona.

Així i tot, seria totalment injust culpar les autoritats de la nostra irresponsabilitat o la relaxació que unes xifres positives generen en una ciutadania que està molt cansada de restriccions i que fins i tot pot veure que la imminència de les vacunes ja rebaixen en molt la gravetat de la situació. Però sí que la gestió de la informació i del discurs ha de ser molt acurat. És molt elevat, massa, el nombre de gent que no té por encara a la pandèmia, que li resulta impossible renunciar a un cap de setmana llarg fora de casa o que no considera important limitar la mobilitat i els contactes socials. Pensem que la mascareta penjada del braç o per sota de la barbeta ens protegeix de tot. No podem prendre distància amb la pandèmia i un discurs polític i científic mesurat i coherent ens ha d'ajudar.