Editorial

Distància

03.12.2020 | 21:17

Doncs, finalment, sembla que la consellera de presidència Meritxell Budó tenia raó i no passarem de fase dilluns. Ja dèiem que l'episodi entre Meritxell Budó i la consellera de Salut, Alba Vergès, només era un símptoma més, incomptables ja, de la deteriorada relació que existeix en el Govern de la Generalitat. Recordem que la consellera de presidència va dir a primera hora del matí que, si continuaven en augment les dades sobre la velocitat de contagi, no podríem passar de fase i immediatament, la consellera de Salut va dir que encara hi havia marge. Segurament, ni la consellera Budó hauria d'haver-se avançat a la seva companya...