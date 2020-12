Editorial

Pessimisme

02.12.2020 | 21:12

Durant el mes de novembre el saldo entre els qui han trobat feina i l'han perduda ha estat favorable a l'ocupació en 49 persones. En circumstàncies normals diríem que, donada la pandèmia, el fet que no es perdin llocs de treball i que, fins i tot, se'n guanyin un grapat és una molt bona notícia. Avui més que mai és necessari tibar de l'interanual per interpretar bé les xifres i la consulta ens dóna com a resultat que hi ha més de 2.400 aturats més que al mateix mes de 2019 i que des de gener d'aquest any s'han perdut més de 2.800 llocs de treball. Les xifres, per tant, no són gens optimistes. A més, hem de tenir en compte que els...