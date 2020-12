Editorial

01.12.2020 | 21:06

Ahir es va tornar a registrar una contradicció al govern de la Generalitat, entre els socis, com no. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, de Junts per Catalunya, manifestava que els resultats epidemiològics no eren massa bons i advertia que era molt probable que el dia 7 de desembre no es pogués passar a la següent fase de la desescalada catalana. La consellera de Sanitat, Alba Vergès, d'Esquerra Republicana, va intervenir immediatament per desmentir la seva companya d'executiu dient que ja es tenia en compte la possibilitat d'un petit augment i que encara estem dintre dels marges que permetrien passar de fase la setmana vinent. Torna a ser complicat d'interpretar l'encreuament de declaracions de membres del Govern si no és en el marc de l'enfrontament sostingut entre ambdues formacions, que segurament es tornarà més intens a mesura que ens anem acostant a les eleccions del mes de febrer.

Ara venen dies molt complicats per a tots i especialment per al control o descontrol de la pandèmia. Coincideix la desescalada amb la campanya de Nadal i tot i que es mantindrà vigent el toc de queda i, per tant, la impossibilitat d'assistir, per exemple, als tradicionals sopars d'empresa existeix un risc molt important de que la campanya de Nadal desemboqui en la temuda tercera onada. Les aglomeracions, com les que vam poder veure al Centre de Terrassa el cap de setmana passat i que segur que es tornaran a reproduir en els propers, poden no tenir massa incidència al carrer. De fet, es diu que no es coneix la incidència del virus a l'aire lliure, tot i que sembla que no és massa perillós, però el risc augmenta sens dubte a dintre dels establiments si no es respecten els aforaments marcats per les autoritats i no mantenim els hàbits de distàncies a dintre de les botigues, i neteja de mans després de tocar productes que han tocat altres persones durant les compres.

Una vegada més és la nostra responsabilitat la que actuarà com a principal element de prevenció del contagi. Les advertències sobre el perill de contagi durant les compres són reiterades i sobre el que significa no ser prudent durant les festes nadalenques, limitant els contactes, fins i tot els familiars. Depèn en bona mesura de nosaltres mateixos evitar nous contagis i, sobretot, noves mesures restrictives per part de les autoritats.