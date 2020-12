Editorial

Prudència

01.12.2020 | 21:06

Ahir es va tornar a registrar una contradicció al govern de la Generalitat, entre els socis, com no. La consellera de Presidència, Meritxell Budó, de Junts per Catalunya, manifestava que els resultats epidemiològics no eren massa bons i advertia que era molt probable que el dia 7 de desembre no es pogués passar a la següent fase de la desescalada catalana. La consellera de Sanitat, Alba Vergès, d'Esquerra Republicana, va intervenir immediatament per desmentir la seva companya d'executiu dient que ja es tenia en compte la possibilitat d'un petit augment i que encara estem dintre dels marges que permetrien passar de fase la setmana vinent. Torna a ser complicat d'interpretar l'encreuament de...