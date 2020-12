Llei de Memòria Democràtica

01.12.2020 | 21:06

Inicia la seva marxa parlamentària una Llei de Memòria Democràtica. Per moltes raons, el present avantprojecte no és una simple reforma de l'anterior llei de 2007, coneguda com de memòria històrica. El primer que cal constatar és que, la presentació, dóna la raó als qui consideràvem que la llei impulsada pel govern del president José Luís Rodríguez Zapatero no oferia un marc segur per a avançar en aquesta matèria. En segon lloc, l'actual procés suposa una victòria del moviment memorialista que, ha mantingut una lluita constant durant aquests anys, sense l'empara d'una normativa eficaç. El projecte de llei...