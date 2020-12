No tenir casa mata No tenir casa mata

Joan Tamayo, advocat, activista dels DDHH, membre Comissió DDHH ICATER i de l'Institut DE DDHH de Catalunya

30.11.2020 | 21:50

Aquests dies, a Barcelona, en ple "toc de queda", dormien 1.200 persones al carrer, mentre la gent d'Arrels Fundació els repartia un "certificat" que acredita que no tenen res, quin cinisme que té el poder burocràtic! Demana certificats justificatius, fins i tot al qui no té res! A Terrassa, els equipaments per a les persones sense sostre (Andana, Alberg Sant Pere i Alberg Famílies) han tingut des del mes de juny fins al setembre un augment important de persones, en alguns casos ha augmentat en un 50%. Davant l'extrema gravetat i vulnerabilitat en què es troben moltes persones, que a sobre de no tenir llar estan exposades als efectes d'aquest virus Covid-19 per la forma...