Editorial

01.12.2020 | 04:00

La patronal terrassenca Cecot ha elaborat una enquesta que diu que més del 30 per cent de les empreses que han hagut de presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació tenen treballadors que encara no han rebut les seves prestacions. Estem parlant de treballadors que no han cobrat del Sepe des del 14 de març passat, moment en el qual la majoria van presentar els seus expedients. Aquests són els que no han rebut encara la prestació, però hauríem d'afegir-hi els que, havent-la rebut inicialment, l'han deixat de rebre per circumstàncies diverses, circumstàncies que totes coincideixen en la ineficàcia del sistema. És del tot intolerable que després de vuit mesos l'Estat no hagi solucionat el problema del pagament de la prestació als treballadors.