El desembre pren i no dona

Josep Ballbè i Urrit

30.11.2020 | 21:50

Encetem el darrer mes de l'any. Que no se'm titlli de malastruc si mantinc que val més oblidar-nos-en. La pandèmia ho ha posat tot potes enlaire. Hem de fer mans i mànigues per resituar la situació al nivell d'abans de pressa. "Al desembre i al gener, cerca un bon recer." Goso afegir-hi l'adverbi "sempre". Un mes que enguany deixa d'ésser el mes de les festes. "Desembre, mes cabal. Comença amb l'Advent i acaba per Nadal." Aquest cop, tanmateix, tant se val! "Ben fred, bon any i bon esplet." Convé que fem per recuperar tradicions i vells costums de l'antigor. El coronavirus és una sonora bufetada a l'orgull dels qui advocaven pel concepte fals...