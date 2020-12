Comença un nou Advent Comença un nou Advent

Comença un nou Advent

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

30.11.2020 | 21:50

Ara fa uns dies que vaig llegir un article titulat "Mercats nadalencs europeus 2020 i la nova normalitat", una ressenya dels millors mercats de Nadal d'Europa, amb les seves dates i les mesures sanitàries adoptades pe cada un de cara a les festes que s'acosten. Un d'ells, el mercat "Advent a Zagreb", ha estat votat com a "Millor mercat nadalenc d'Europa" pels usuaris d'European Best Destinations. En un altre ordre de coses, segons els mitjans de comunicació, els nostres polítics consideren molt arriscat fer previsions per Nadal tenint en compte la situació actual, encara que el ministre de Sanitat ha assegurat que el pla de vacunació contra la Covid-19...