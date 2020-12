Para los ángeles de la planta 14

Cartes dels lectors

Dominga Coca Fernández

01.12.2020 | 17:17

Quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por el trato recibido como paciente en el Hospital Mútua Terrassa. La primera palabra que me sale es que sois ángeles. Siempre tenéis una sonrisa, nos tratáis con dulzura y nos dais tranquilidad. Se agradece tanto. Estoy convencida, y así lo creo, de que en la curación del Covid el 50% se debe a vuestra profesionalidad y dedicación a los enfermos.

Os quiero explicar una anécdota. A mí me da mucha impresión el tensiómetro porque tengo la sensación de que el brazo me va a explotar. Descubrí que poniendo música de Abba en el móvil me olvidaba de mi brazo, esperabais pacientemente a que empezara a sonar. Si el teléfono no tenía batería, Sole siempre estaba preparada para cantarme "Mamma mia".

Nuestro trato principal, aparte de los doctores/as al comienzo del día, es básicamente con nuestros ángeles de enfermeras/os y auxiliares, pero todos os necesitáis para poder llevar adelante ese equipo. Con esto quiero decir que las gracias infinitas son también para los radiólogos que venían a realizarnos las placas a la habitación, analistas, celadores, personal de limpieza y, cómo no, dietistas y equipo de cocina. Un menú equilibrado preparado con mucho cariño, suave y sabroso, que recibíamos siempre bien calentito.

Lo que más siento es que no estáis compensados económicamente como merecéis. Es muy injusto. ¡Es tan importante la labor que estáis realizando!

Señores políticos, ¡pónganse las pilas! Hay dinero; por favor, ¡distribúyanlo bien! Tenemos a nuestros ángeles en primera línea; recordemos que son humanos.

A mí me cuesta plasmar en un escrito mis sentimientos y tengo una buena amiga, Roser Gómez Coto, escritora y vecina de Matadepera (no dejéis de seguirla en Instagram, sus poemas y microrrelatos tienen una sensibilidad especial), que, cuando yo le manifestaba lo que sentía, hizo un poema precioso para nuestros ángeles, seguro que os encanta.

Infinitas gracias. He estado en el cielo y no soy creyente.