Cartes dels lectors

Para los ángeles de la planta 14

Dominga Coca Fernández

30.11.2020 | 21:50

Quiero expresaros mi más sincero agradecimiento por el trato recibido como paciente en el Hospital Mútua Terrassa. La primera palabra que me sale es que sois ángeles. Siempre tenéis una sonrisa, nos tratáis con dulzura y nos dais tranquilidad€ Se agradece tanto. Estoy convencida, y así lo creo, de que en la curación del Covid el 50% se debe a vuestra profesionalidad y dedicación a los enfermos. Os quiero explicar una anécdota. A mí me da mucha impresión el tensiómetro porque tengo la sensación de que el brazo me va a explotar. Descubrí que poniendo música de Abba en el móvil me olvidaba de mi brazo, esperabais...