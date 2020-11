No pas el mur: l'autovia de la vergonya No pas el mur: l'autovia de la vergonya

Salvador Cardús i Ros

27.11.2020 | 21:01

Cansa, i molt, tornar a parlar de la B-40. Podria ser el tema en què més m'he prodigat des que escric al Diari de Terrassa. Però és que el cas de la B-40 és l'exemple perfecte de tot el que ens passa com a terrassencs i catalans. És el tipus de raons que expliquen, millor que no pas cap sentència del Tribunal Constitucional, el perquè l'aspiració a la independència s'ha generalitzat sobretot entre les persones més ben formades, com mostren les enquestes. I, jo diria, també entre els que més es preocupen per la prosperitat i el benestar -que són les dues cares de la mateixa moneda- dels catalans. Els experts expliquen que Catalunya no...