Editorial

Ordenança

27.11.2020 | 21:01

Sembla que, finalment, l'ordenança de mobilitat s'ha aprovat i podrà entrar en vigor de forma més o menys immediata. És una molt bona notícia en diversos sentits. En el que fa referència als denominats Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), els patinets, que inunden els carrers, l'ordenança és clara: no poden circular per les voreres, ho han de fer per la calçada i a les zones per a vianants no poden superar la velocitat de les persones que caminen. Les bicicletes també tenen les seves normes per utilitzar l'espai públic. En relació amb el trànsit dels vehicles de motor la gran novetat és que la ciutat serà una gran zona 30, ja que no...