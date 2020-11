Mirades a la vellesa Mirades a la vellesa

Joan Boldú, filòsof

27.11.2020 | 21:01

Mirada psicològica: els afectes. La societat actual, que idolatra "allò jove", allò modern, la moda, el culte al cos, la cultura de l'eterna joventut, té una alta consideració envers les persones velles? Se'ls reconeix, no poder, sinó alguna mena d'autoritat moral? O més aviat se les menysprea, margina, exclou, tanca? En aquesta societat individualista, ultraliberal, el lema "salvi's qui pugui" aconsegueix que les persones velles siguin les que en surtin més mal parades. Com diu el filòsof Aureli Arteta al seu assaig "A fin de cuentas. Nuevo cuaderno de la vejez" (2018), a la persona vella, només li queden, com a companys inseparables, la...