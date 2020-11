L'habitatge, peça clau de l'estat del benestar

Patrícia Freire i Marc Sanglas, regidora d'Habitatge de Palau-Solità i Plegamans i diputat al Parlament de Catalunya, respectivament, d'ERC

27.11.2020 | 21:01

Garantir l'accés a l'habitatge és garantir un espai de seguretat i dignitat per a moltes famílies. Una de les causes que poden incrementar la pobresa i el risc d'exclusió social, fins i tot per a persones que tenen un treball, és un preu de l'habitatge molt alt, també un dels impediments per a l'emancipació de les persones joves és la dificultat d'accedir a un habitatge, fet que endarrereix l'edat per tenir fills i fer un projecte vital propi. Per això és tan important que les administracions posem les eines necessàries per garantir-ne un accés estable i a un preu accessible. Sense això, altres polítiques de lluita contra la pobresa i...