La virtut no cansa La virtut no cansa

La virtut no cansa

Josep Ballbè i Urrit

26.11.2020 | 21:31

Es d´agrair la tasca impagable que duu a termeel Centre de Normalització lingüística. La defensa i propagació de la llengua catalana és quelcom encomiable. Bo és recordar, per tant, el munt d´hores esmerçades per en Ferran Lozano, el seu antic director, ja jubilat. Potser el que molta gent no sap és que el contingut de les plaques del nomenclàtor de Terrassa passa per allí. Cada carrer té una petita explicació que ajuda a situar el vianant en el temps. Avui parlaré del beat Raimon Llull, en motiu de la seva diada. Seva és la dita del títiol. I seu és un carrer que comença a la carretera de Martorell i mor on...