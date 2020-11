És possible repetir govern de coalició? És possible repetir govern de coalició?

És possible repetir govern de coalició?

Joan Roma Cunill

26.11.2020 | 21:31

A la pregunta, perquè la resposta ha de ser que sí. Ara bé, és viable, és aconsellable, és positiu....repetir govern de coalició ? En aquest cas, s'ha de contestar rotundament que no. Possible ?, sí, perquè si ERC i Junts x Cat, sumen, repetiran govern, encara que sigui a cara de gos, i deixant clar que mantindran distàncies i polítiques, sense cap coordinació ni supeditació. Pot el país aguantar un temps més així ? A dia d'avui, jo diria que no. Els danys de la pandèmia son i seran brutals. Només l'acció conjunta d'ajuntaments, governs autonòmics, govern central i govern de la UE, poden frenar danys...