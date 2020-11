Editorial

26.11.2020 | 21:31

El desembre està a punt de començar i tots tenim un ull posat a la campanya comercial de Nadal i l'altra a les dades epidemiològiques de la desescalada. És evident que no serà un Nadal ni remotament semblant a un Nadal normal i haurem d'adaptar-nos a la situació de la mateixa manera que ens adaptem i readaptem des del passat mes de març. L'opinió dels experts coincideix en el fet que la pandèmia no està controlada en aquesta segona onada i ahir mateix es deia que la Generalitat ha aprovat la reobertura de bars i restaurants a causa de la manca d'ajudes suficients per al sector. De fet, es diu que el toc de queda durarà, almenys, tres mesos més.

En aquest sentit, només cal llegir les declaracions del responsable de la direcció assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa, Jaume Boadas, quan fa novament una crida a la responsabilitat individual dels ciutadans, advertint que, efectivament, el virus continua entre nosaltres incontrolat tot i la millora de les dades a les darreres setmanes i amb la preocupació del que pugui passar si coincideix la tercera onada amb la grip estacional. El sistema sanitari terrassenc ha tornat a respondre amb professionalitat i eficàcia a l'exigència de la nova onada, tant als hospitals com a l'assistència primària on s'ha realitzat un esforç extraordinari de control i tractament, no només del coronavirus, sinó per mantenir en la mesura del possible l'assistència ordinària.

I mentrestant, tot i les previsions d'optimisme que permet els anuncis de vacunes i vacunació contra la Covid-19, els economistes adverteixen la gran preocupació que existeix que la crisi social i econòmica que està provocant la pandèmia es vegi acompanyada d'una gens descartable crisi financera, provocada pels impagaments d'empreses i particulars als bancs. Tot i les fusions i absorcions, sembla que el sistema financer espanyol no gaudeix de la fortalesa necessària per fer front a una nova sotragada, per la qual cosa podem estar a les portes d'una nova tempesta perfecta. Per tant, no sembla que estem en el nostre millor moment i que el pitjor podria estar encara per arribar.