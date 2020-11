Qué no se hace bien, entre otras cosas

Cartes dels lectors

Lluís Vinuesa Serrate

26.11.2020 | 17:50

A mi entender, y supongo que el de muchísimos ciudadanos, es que desde que el Covid-19 nos está haciendo otra mala pasada, se da por cuestionada la economía del país, como si ésta tuviese más importancia que evitar de una y por todas los contagios y muertes que nos produce a la sociedad esta pandemia mundial.

Los políticos no atienden las necesidades de quienes tienen que cerrar sus negocios pagándoles, como sucede en Alemania, el 80% de sus fallidos emolumentos, e invertir dinero suficiente para que la sanidad pública esté correctamente remunerada y los hospitales tengan sus servicios bien atendidos tanto en tecnologías actuales como en personal cualificado.

Se me ocurre que todo ello, por el tiempo transcurrido en tales reivindicaciones, es un problema endémico, que la falta de voluntad política de los gobiernos no sabe o no puede atender competentemente por esa falta de dinero de las arcas públicas.

Y digo "falta de dinero", y de verdad que no puedo creérmelo, ya que véase esa última subida del presupuesto de la Casa Real (creo de un 6-7%), y mucho me temo que, aunque ahora el presidente Sánchez no hable de ello, en el tema de los presupuestos generales va a incluir otra subida, esta vez sin oportuno desglose, al Ejército español, lo cual me parece inoportuno y sin justificación lógica, teniendo en cuenta el importante "regular dispendio" que hoy los militares disponen de todos nosotros.

Y mi pregunta final: a las cifras de muertes y contagios que los gobiernos barajan en los medios, les podemos dar credibilidad aunque no las entendamos? Sí o no.