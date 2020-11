Aquell fred Aquell fred

Aquell fred

Josep Puy

25.11.2020 | 21:21

La situació de pandèmia reclama una sovint ventilació de les aules d'escoles i instituts. Hom coincideix en l'encert/necessitat de la mesura i l'aconsellable renovació de l'aire per evitar contagis. A la motxilla no solament cal portar el material escolar habitual sinó també una bona manta, o almenys la que regalaven les companyies aèries en els vols transoceànics, així com d'altres accessoris per afrontar un brusc/provocat descens de la temperatura a mitja classe, després de l'hora del pati o en tornar de dinar -quan més convé una bona escalforeta. Reconec que treballar amb guants i bufanda no deu ser gens agradable ni és una situació...