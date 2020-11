Editorial

24.11.2020 | 21:00

El IV Cinturó s'ha convertit en un d'aquells temes recurrents que sempre hi és, que mai avancen i que generen fins i tot una certa mandra, perquè es fa ingrat parlar d'ell. De tota manera, és un projecte al qual no podem donar l'esquena, perquè quan hi ha alguna notícia es converteix de sobte en important, ja que a força de passar els anys, la notícia ha estat que no hi havia cap novetat. Convertir en notícia la no notícia no és més que un exercici de reivindicació que busca posar en evidència, en aquest cas, la falta de voluntat política d'acabar una obra maleïda.

No entrarem una altra vegada més en recordar la història d'una infraestructura que es va començar a planificar als anys seixanta; només una dada per fer-nos una idea del que està sent el procés de construcció: si finalment aquesta vegada va de veritat i l'obra s'acaba l'any 2022, s'hauran emprat un total de setze anys per construir un tros d'autovia de 6,2 quilòmetres. No arriba ni a 400 metres per any. Saltem tot el procés de disseny i adjudicació, que va ser un via crucis administratiu ple d'entrebancs i fets incomprensibles, com la caducitat del pla mediambiental, els retards per tota mena d'imponderables, la desaparició de l'obra en un rere altre projecte de pressupostos generals o el trasllat de partides a exercicis posterior sense que es mogui una màquina.

Els pressupostos generals de l'Estat han inclòs una nova partida per l'any que ve que, si no es produeix cap novetat, permetria planificar el final de l'obra i, per tant, la connexió entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat en 2022; deu minuts entre Terrassa i Martorell.

I quan es parla del IV Cinturó no es pot deixar de parlar de la seva continuació, que encara no està decidida tot i que sembla que ara sí que hi ha una certa sintonia entre les alcaldies de Terrassa i Sabadell, almenys, per pactar la continuïtat de la via des de Can Roca fins a Sabadell i connectar amb la C-58 a través, segurament de la Roda Est sabadellenca. És un gran tema pendent, però un de més urgent per Terrassa serà l'adequació provisional de la connexió antinatural entre el final del IV Cinturó a Can Roca i la C-58. Connexió que es convertirà en una via d'utilització extrema si es compleixen les previsions d'utilització de l'autovia. No obstant això, tot està per veure.