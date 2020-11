No a cap tipus de violència No a cap tipus de violència

No a cap tipus de violència

Josep Ballbè i Urrit

24.11.2020 | 21:00

Avui s´escau la diada internacional de l´eliminació de la violència contra la dona. Per denunciar l´anomenada "violència de gènere". L´any vinent ja farà 40 anys que s´instaurà en motiu de l´assassinat de tres germanes a la República Dominicana. Divuit anys més tard l´ONU n´assumí el lideratge. Tanmateix, resta un llarg camí per recórrer. A casa nostra, Déu n´hi do! Es vol remarcar/reclamar l´aplicació de polítiques globals envers l´absoluta eradicació arreu. Aquest tipus de violència podríem dir que ha esdevingut un mal estructural....