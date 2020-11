Jesucrist, rei de l'univers

Josep Àngel Saiz Meneses

23.11.2020 | 21:50

HEM arribat al darrer diumenge de l'any litúrgic, i celebrem la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món. Ell és el principi i la fi de tot, el qui dona sentit a la història. Acabem un any litúrgic i diumenge vinent en començarem un altre amb el primer diumenge d'advent. Però no podem oblidar que aquest any ha estat diferent en molts aspectes. Estem patint una pandèmia terrible i, encara que una calamitat així s'ha produït en altres ocasions al llarg de la història, no em consta que cap altra s'hagi abatut d'una forma tan global com la que ens afligeix actualment. Per això sembla important que insistim especialment en allò que la constitució...