Escepticisme Nebridi Aróztegui Escepticisme

Editorial

Escepticisme

23.11.2020 | 21:50

"Aviam quan dura"; segurament aquesta frase resumeix l'ànim, de preocupació i escepticisme, amb el qual els propietaris i treballadors dels bars i restaurants que van obrir ahir afronten l'inici de la desescalada, la nova etapa de la pandèmia. Diem bé, els que van obrir, perquè no a tots els surten els nombres i no tots han decidit reobrir portes, bé perquè no tenen terrassa o perquè, tot i amb la terrassa, els horaris i percentatges d'ocupació tant a dintre com a fora no compensen les despeses que impliquen l'explotació del negoci. No hi ha dades de Terrassa, però a Barcelona es parlava ahir d'un trenta per cent de negocis que no havien obert portes....