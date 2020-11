La capsa de Pandora La capsa de Pandora

Josep Ballbè i Urrit

23.11.2020 | 21:50

A un mes just de la "Nochebuena", gosaria dir que se m'encenen totes les alarmes. Acabo d'entreveure una forta semblança inicial entre els mots "pandèmia", "pandereta" i "Pandora". Veient com va tot, no serà, tal vegada, que som en un país de pandereta€ i mai millor dit. De fet, el virus campa al seu aire. D'altra banda, l'instrument citat adquireix la màxima expressió. I es fa palesa la inutilitat de bona part dels gestors polítics que ho converteixen tot en una caixa de trons. La capsa de Pandora reflecteix la història de Zeus, volent venjar-se de Prometeu, en haver robat el foc i lliurar-lo als humans. Llavors, va ordir-li un pla,...