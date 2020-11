Popurri musical Popurri musical

Popurri musical

Josep Ballbè i Urrit

20.11.2020 | 20:59

Des que era un marrec visc la música amb rauxa. En fer-me gran, he arribat a la convicció que hi hagué dues persones que em van "inocular aquest virus": el meu pare (mort l'any 1993) i el mestre Josep Freixas i Vivó (a qui ens va prendre la Covid-19 enguany). Mai no podré agrair-los la plantada de la seva "llavor" pel que fa a aquest art. De passada, com que també tinc el "cuquet" d'escriure, sento l'obligació interna de dedicar avui la columna a la patrona d'aquest art: santa Cecília. És demà, diumenge€ però toca avui. Paral·lelament, m'encisa l'orgue litúrgic. No ja tan sols escoltar-lo, sinó fer-lo...