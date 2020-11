Incompetència sobtada Incompetència sobtada

Xavier Marcet

20.11.2020 | 20:59

Vivim un moment d'especial complexitat. Gestionar la complexitat no és donat a tothom. La complexitat no es desplega només en forma de problemes. Molt sovint es presenta en forma de dilemes. I resoldre dilemes requereix un tipus de competències diferents. Els dilemes no es responen amb mecanicismes basats en receptes fàcils i repetibles. Més aviat requereixen de molta personalització en les solucions i de molt criteri davant de fenòmens molt canviants i poc lineals. Enfrontar-se a la complexitat requereix de gran competència, altrament, l'únic que es fa amb la complexitat és incrementar-la. Davant de la complexitat, molts polítics i gestors exhibeixen el que...