Editorial

Coalicions

20.11.2020 | 20:59

Ni la política de proximitat ni la de les més altes instàncies de l'Estat generen confiança en la ciutadania. No es tracta d'una sentència de màxims ni de posicionaments demagògics des de l'errònia convicció que tot es fa malament a l'administració pública, perquè toca criticar per sistema. No parlem o no parlem només de la gestió de la pandèmia, que contribueix a posar de manifest, com dèiem ahir, la incompetència i la incapacitat d'alguns gabinets; parlem dels governs de coalició. Només hem d'estar una mica pendents dels mitjans per adonar-nos que no tenim encara una cultura de govern en coalició,...