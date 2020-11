Editorial

19.11.2020 | 20:37

L'espectacle al qual estem assistint amb el Govern de la Generalitat no és gaire edificant. L'enfrontament entre els dos partits que formen la coalició és de tal envergadura que podríem dir que està tenyint l'acció de govern d'ineficàcia i d'incompetència. Aquesta mateixa setmana ja hem parlat de l'episodi entre els departaments de Treball i de Polítiques Digitals, que ha acabat amb la remodelació de la cúpula del primer, sense que la consellera Budó, com a portaveu, volgués dir res al respecte o no es tractessin els canvis a la reunió del consell de Govern. Però la culminació d'aquest d'aquesta lluita aferrissada entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana va arribar dimarts quan els representants d'ERC abandonen una reunió davant la sospita que la filtració de les mesures de la desescalada provenien de Junts per Catalunya. La imatge que s'està donant és nefasta. I si en aquests moments estem així, no podem deixar de pensar en el que passarà quan s'acosti la campanya.

El soroll de la decebedora relació tapa el debat sobre la situació de la pandèmia. Ahir es van fer públiques les fases i contingut de la desescalada. Els principals sectors afectats podran començar a respirar, però amb moltes restriccions. La idea inicial que els bars i restaurants podrien estar oberts fins a les 17 h s'ha substituït per un tancament a les 21.30 h. Per a un bar, segurament sí, però per a un restaurant no té gaire sentit que pugui obrir fins a les 9.30, que en circumstàncies normals és quan comença a rebre els clients. De tota manera, menys és res i la decisió servirà per calmar els ànims del sector de l'hostaleria, severament tocat, encara que no tant com el de l'oci nocturn, sector per al qual no tornarà a haver-hi normalitat durant molt de temps.

La desescalada serà dura i llarga, de vuit setmanes si les dades acompanyen, però en qualsevol moment, si s'agreuja la situació, podríem tornar enrere. És hora de plantejar amb rigor i serietat les ajudes a les petites empreses i els autònoms. No es poden prendre decisions sobre l'empobriment de les famílies sense oferir a canvi més que una justificació científica, basada, per cert en un sistema de salut que la mateixa administració ha aprimat. A altres països europeus es donen ajudes directes del 70 per cent de la facturació respecte de l'any anterior. No estem en igualtat de condicions.