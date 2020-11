Llista Robinson Llista Robinson

Josep Ballbè i Urrit

17.11.2020 | 21:26

No tot són flors i violes": heus ací un adagi català que jo equiparo al castellà del "no todo el monte es orégano". Ve a col·lació amb l´assetjament publicitari (per correu postal i, sobretot, telefònic) per part d´un seguit de firmes comercials que volen aprofitar...