Editorial

17.11.2020 | 21:26

La mecànica és habitualment la mateixa. Primer es produeix una filtració sobre els plans de la Generalitat en relació a les mesures per controlar la pandèmia i quan la ciutadania més o menys ho ha digerit és quan es formalitzen les decisions. Ahir vam saber que les mesures contra la Covid-19 s'aniran relaxant, però ho faran molt a poc a poc. La desescalada dissenyada pel govern de l'Estat a l'estiu porta mals records i no es volen precipitacions.

El plantejament, tot i molt dur, està ple de bones intencions, que no són altres que controlar la pandèmia i preparar la ciutadania i els serveis de salut per a la tercera onada que sembla que vindrà durant l'hivern, en data encara desconeguda. El problema, una vegada més és l'afectació que sobre certs sectors econòmics està tenint l'intent de control de la pandèmia. Sembla que dilluns s'obriran amb moltes precaucions bars i restaurants, activitats esportives a l'aire lliure i es reprendran activitats culturals. S'haurà de veure, en les condicions que s'imposen quants negocis tornaran a obrir, tenint en compte que hauran d'estar al 30 per cent de la seva capacitat tant a terrasses com a interiors, si és que aquests estan ben ventilats, en el cas de l'hostaleria. Hi haurà fases de desescalada de quinze dies i s'adverteix que la Generalitat serà inflexible i passarem el Nadal amb el toc de queda i el confinament de municipis.

I tot això amb una nova evidència de l'enfrontament a dintre del Govern de la Generalitat, immers de ple ja en campanya electoral. Els restauradors van arribar a uns acords amb el departament d'Empresa sense comptar amb Salut i Interior i ja tornem a tenir un problema similar al que van protagonitzar va uns dies el departament de Treball, amb titular d'Esquerra, i el de Polítiques Digitals, de Junts per Catalunya. Difícilment la consellera Alba Vergés, amb la convicció que té sobre les mesures de control, relaxarà més el seu pla de desescalada o de descompressió, com agrada dir al Govern. Per cert, el que ha passat a la conselleria de Treball, sembla dissenyat expressament per personal de Junts per Catalunya. El problema generat amb els autònoms per la poc afortunada iniciativa de repartir 20 milions d'euros en una cursa a veure qui era capaç de superar el bloqueig del sistema informàtic per accedir a minses ajudes ha acabat amb destitució de la cúpula del departament. El problema amb les residències de gent gran durant la primera onada, va passar, la polèmica sobre l'obligatorietat del teletreball també, igual que la primera planificació d'ajudes als autònoms, però el conseller El Homrani no ha pogut superar el que va passar la setmana passada; almenys els seus principals subalterns.