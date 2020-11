Editorial

17.11.2020 | 10:07

L'ampliació de les bateries de contenidors ja és més que visible als carrers de la ciutat. Es tracta d'una de les diverses mesures que implementa l'Ajuntament juntament amb l'ampliació de plantilles i l'adquisició de nous vehicles, entre altres qüestions per millorar la neteja de la ciutat. Es tracta d'un tema molt sensible per a la ciutadania, perquè de la gestió municipal és el que resulta més evident. Es pot governar una ciutat de forma impecable, però tot s'ensorra si la ciutat no està neta i Terrassa no ho està.

Tenim, efectivament, una ciutat bruta i l'equip de govern n'és molt conscient. De fet, l'alcalde, Jordi Ballart, n'és, de conscient, des de la seva anterior etapa com a alcalde amb el Partit dels Socialistes. Aleshores ja reconeixia que Terrassa tenia un greu problema. Era l'herència que va rebre de les restriccions pressupostàries que anteriors equips de govern havien hagut d'afrontar amb motiu de la crisi econòmica provocada per l'esclat de la bombolla immobiliària. Han passat els anys i el problema continua, perquè la situació va durar massa temps i va arribar un moment en què el deteriorament del servei va ser molt difícil de reconduir. Es va arribar a dir que ni amb tots els recursos necessaris es podria solucionar el problema en un curt termini de temps. Es tracta d'un repte inexcusable per a l'actual equip de govern, que ha trobat en la pandèmia un nou entrebanc, tot i que ja està implementant les millores.

El problema, novament, és que, tot i ser molt important reforçar el servei, no només és una qüestió de recursos. La ciutadania, en general, no som del tot conscients del que significa una bona gestió dels residus a casa. Aquest any hauríem d'haver assolit un nivell de reciclatge del 60 per cent dels nostres residus, segons una directiva de la Unió Europea; fa anys que estem estancats entorn del 36 per cent i d'aquí no ens movem. No en som una excepció; són les localitats més petites, més horitzontals, on es pot fer un control més exhaustiu de la gestió individual dels residus. Els mecanismes de control a grans ciutats necessiten una gran inversió quant a sistemes digitals que sembla que ara per ara no estan a l'agenda de l'equip de govern, tot i que se'n va parlar a l'anterior mandat. La gestió dels residus és un repte d'especial rellevància per a l'alcalde Ballart, però ho és també per a tota la ciutadania i en aquest sentit ens queda encara molta feina per fer.