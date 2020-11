Sacrificis

Editorial

13.11.2020 | 21:12

Comença ja a ser molt evident que la lluita contra la pandèmia està provocant una crisi econòmica de grans dimensions. Organitzacions com Càritas parlen d'un augment extraordinari de persones sense recursos com a conseqüència dels ERTO i acomiadaments que han provocat les mesures restrictives adoptades pels governs central i autonòmic. La restauració, l'oci nocturn, centres esportius, activitats extraescolars, cinemes, cultura en general i fins avui els centres d'estètica han estat els sectors més durament castigats amb desenes de milers de petites empreses i autònoms perjudicats amb uns nivells d'afectació extraordinaris. Dèiem aquesta setmana que un tancament de quinze dies més farà que molts negocis no puguin tornar a obrir, abocats a la ruïna total. La protesta no només està ja al carrer i a les institucions, sinó que aviat pot arribar als tribunals. La patronal Pymec ha anunciat que, si no hi ha ajudes immediates al nivell d'altres països europeus, promourà la presentació de demandes judicials en petició d'indemnitzacions pels danys i perjudicis que les decisions dels governs hagin causat a les empreses. De fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar de temps a la Generalitat fins ahir per donar explicacions sobre els motius de les seves decisions. Caldrà veure la valoració que l'alt tribunal català faci dels raonaments del Govern, ja que les restriccions dictades en relació amb bars, restaurants i locals d'oci estan preses des de la normativa catalana i no a l'empara del nou decret d'alarma.

El Govern obrirà la mà el pròxim 23 de novembre, just amb l'inici de la campanya nadalenca. Les dades han millorat durant les darreres setmanes. El que no és possible saber és si respon al tancament de bars i restaurants i al toc de queda o a altres variables, com no és possible demostrar si l'augment desmesurat que vam patir corresponia a contagis a locals de restauració cinemes i teatres. A Madrid, per exemple, no s'ha tancat la restauració i sembla que les mesures, que tots hem criticat, i l'actitud que hem rebutjat del govern de la comunitat estan donant també fruits amb altres fórmules. Es diu que a Madrid baixen les dades, perquè no es fan PCR; de tota manera, amb el que no es pot enganyar és amb la xifra d'ingressos hospitalaris, que no està sent desmesurada pels nivells de contagis de què es parlava fa poques setmanes. No es tracta de fer comparacions, però sí que és veritat que cal una reflexió una vegada més sobre els sacrificis que se'ns demanen i els que cal que empri l'administració dintre la mateixa lluita.