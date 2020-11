Editorial

12.11.2020 | 20:40

A poc a poc sembla que s'està confirmant que no podrà haver-hi cavalcada de Reis, almenys tal com l'hem concebuda fins ara. De fet, fa dos anys que el concepte "cavalcada" ha canviat amb la prohibició de la utilització de cavalls. Més enllà de la broma i de desmentiments ridículs i a correcuita, està clar que la prudència i la coherència fan que els municipis, Terrassa entre ells, s'hagin de replantejar l'organització de la visita dels Reis d'Orient. Els límits imposats per la Generalitat són les aglomeracions; és la línia vermella. I és lògic. Ningú pot pensar a substituir la cavalcada tradicional per un altra tipus de concentració. Amb milers de famílies patint per culpa de les restriccions que imposa la lluita contra la Covid-19 a ningú se li acut pensar en segons quins formats. De fet, els organitzadors de la cavalcada, el Social, van ser els que a través de Diari de Terrassa van fer públic el passat 28 de setembre, que l'acte més multitudinari que es fa cada any a la ciutat no es podria fer. Segur que l'Ajuntament amb el Social, troben una sortida atractiva perquè els nens de Terrassa puguin rebre els Reis i el patge Xiu-Xiu com es mereixen. Sembla que se sabrà aviat. Tots hem de ser comprensius amb la situació i acceptar-la i participar en la proposta en la mesura del possible. No hi ha altre remei, per respecte a tots, especialment als que estan patint la malaltia i els seus efectes socials i econòmics.