Editorial

13.11.2020 | 04:00

És una excel·lent notícia que es comenci a parlar de la convocatòria d'un ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat. Segurament més que mai es necessita, necessitem parlar de la ciutat. I està molt bé que sigui després de les eleccions del 14 de febrer, perquè no hi hagi interferències i que tant els partits com les entitats que puguin participar es puguin expressar sense estar condicionats per altres interessos que no siguin els d'interpretar la ciutat i endevinar el model que necessitem. Hagués estat ideal que, tal com s'havia previst, el debat es pogués fer abans de final d'anys, però no és necessari forçar aquest ple donada la situació que vivim. Ha de ser un ple reposat i meditat. Esperem que no coincideixi amb la tercera onada.