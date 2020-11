La autoridad incompetente

Cartes dels lectors

Pedro Ordóñez

13.11.2020 | 09:40

He leído el artículo de opinión en el diario de Terrassa del jueves 5 de noviembre de 2020, escrito por Rut Martínez e Iván Martos a los cuáles vaya mi felicitación por lo claro y conciso que explican el cambio climático.

Las autoridades "incompetentes" deberían leer y tener más en cuenta lo que opina la gente.

Además de reconocer el gran interés de este tema para todos, quiero decir algunas cosas que van más relacionadas con la pobreza y la dignidad de las personas.

La incertidumbre que existe actualmente ya la teníamos antes del coronavirus. Este no ha hecho más que aumentarla. Los más de doce millones de pobres que hay en España, el paro, los sueldos de miseria y los problemas sociales se han agravado. No estábamos preparados para combatir lo que ahora se nos ha venido encima con esta pandemia€ siempre se ha dicho que "vale más prevenir que lamentar"€

La Unión Europea quiere poner una sanción al Estado Español por el incumplimiento y las malas medidas sobre el cambio climático, pero también podría haber sancionado al gobierno corrupto que hemos tenido durante los últimos años, causante de una crisis que en nada tenemos que ver los trabajadores y que somos los que estamos pagando las consecuencias de su mala gestión y de toda esa corrupción. A las personas se les tiene que dar los medios para que puedan vivir dignamente y no de limosnas: el peor virus es el hambre y, ¿qué hacen los gobiernos, no solo el de España sino los del todo el mundo, para buscar una solución?

Los derechos humanos son pisoteados y no se respetan y los que gobiernan o tienen poder como la realeza, la Iglesia y las grandes fortunas no son solidarios con los que pasan tantas necesidades. Puedo llegar a estar de acuerdo con que no todos ganemos igual, pero no deberían existir esas diferencias tan grandes que hacen que unos ganen en un mes los que otros en un año. Es mi opinión.