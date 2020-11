El virus de la contingència

Javier Bustamante, poeta / Àmbit Maria Corral

11.11.2020 | 21:03

Quan es diu que els éssers humans som contingents, és perquè som, existim, però podíem haver no existit. És una qüestió de poder ser o de poder no ser. Possibilitat. El possible existeix, l'impossible no existeix. En aquest sentit, el contingent depèn de determinades...