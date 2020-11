Editorial

11.11.2020 | 21:03

El debat sobre les mesures de restricció per lluitar contra la pandèmia no ha fet més que començar. Els sectors més afectats continuen les seves mobilitzacions i la visibilització als mitjans de comunicació reivindicant la necessitat de tornar a obrir com abans millor. La situació és realment crítica per a desenes de milers de famílies i petites empreses que ja estan pensant que, si el tancament de bars, restaurants, centres d'estètica i locals d'oci nocturn, per citar els que es considera més afectats, es prorroga quinze dies més, ja no podran tornar a obrir. Autònoms, petites empreses i els treballadors que en depenen estan suportant el pes de la lluita contra el coronavirus i ja no podran resistir gaire més.

Ahir parlàvem del conflicte que està generant al Govern de la Generalitat aquesta situació, fent referència a la benintencionada, però poc afortunada, iniciativa de la conselleria de Treball d'ajudar deu mil autònoms, d'un total que supera els 500 mil, amb 2.000 euros, iniciativa que s'ha girat contra la mateixa conselleria i que ha provocat el seu enfrontament amb el departament de Polítiques Digitals.

El departament d'Empresa i fins i tot la vicepresidència econòmica, és a dir, la presidència de fet de la Generalitat, hi han intervingut per demanar una certa flexibilització de la norma donat que sembla que, si no hi hem arribat, estem a punt d'arribar al pic d'aquesta segona onada. Es parla de permetre, almenys, l'obertura de la restauració al migdia a les terrasses amb un 50 per cent d'aforament, entre altres propostes que afectarien també els centres d'estètica i el comerç. És probable que hi hagi reticències a la conselleria de Salut, perquè la consellera Alba Vergés va ser molt taxativa aquesta setmana a l'hora de valorar la situació, dient que es mantindrien les mesures fins a arribar a les xifres que s'havien establert i que no es començaria una desescalada abans de temps davant el temor de la tercera onada que es preveu de cara a l'hivern.

La situació és francament complexa i s'haurà de valorar bé. De fet, no té gaire sentit la rigidesa de les normes en alguns sectors i que per exemple s'estiguin produint queixes en altres sobre la resposta a la sol·licitud de proves PCR o crítiques sobre el seguiment dels positius. Davant les queixes i el cataclisme econòmic, la millora de les dades. És cert, no és fàcil, però s'han de prendre decisions.