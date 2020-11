Europeus de segona Europeus de segona

Europeus de segona

Joan Carles Folia Torres, coach Advance Life (www.creixerjoancarles.com)

10.11.2020 | 20:46

Quan viatgem per Europa sempre tenim la sensació que fora de les nostres fronteres les coses que tenen a veure amb la vida quotidiana de les persones estan més ben resoltes que no pas en el nostre país. És cert que Europa és molt gran i que hi ha països que s'assemblen molt i fins i tot ens superen en...