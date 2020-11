Editorial

09.11.2020 | 21:26

La Generalitat aprovarà amb tota probabilitat la proposta de les conselleries de Salut i Interior de prorrogar les mesures preventives per lluitar contra la pandèmia del coronavirus. Segons les dades amb què treballa la Generalitat, la velocitat de contagi ha baixat i la taxa també està baixant. En aquests moments està per sota d'1, xifra límit que quan s'assoleix dispara totes les alarmes. En aquests moments, la taxa de contagis està per sobre de 0,9 i es pretén que baixi de 8 per considerar alleugerar les mesures. De la mateixa forma, es necessita rebaixar la pressió sobre els hospitals, plens al 80 per cent, del qual, el 60 responen a malalts de Covid-19.

Per tant, sembla que les mesures estan donant els seus fruits, tot i que és probable que a un ritme més lent del que s'esperava. El que està clar és que les autoritats sanitàries no estan disposades a, una vegada que s'han adoptat mesures contundents, amb el cost econòmic i social que estan tenint, especialment als principals sectors afectats, relaxar-les abans d'arribar als objectius previstos. No perdem de vista que l'objectiu és, com a la primera onada, evitar un eventual bloqueig del sistema de salut. És essencial per a les autoritats sanitàries una desescalada coherent, per consolidar les xifres i, sobretot, estar preparats per a la tercera onada de la pandèmia, que arribarà a l'hivern, tot i que no es pot precisar encara quan. No hem sortit de la segona i ja estem patint per una tercera que ens posa en guàrdia a tots.

A l'altre cantó, els afectats per les restriccions es pregunten si val la pena el cost. Les ONG alertaven la setmana passada de l'onada de pobresa que es produirà ben aviat tot i els ERTO i les mesures econòmiques dels governs de l'Estat i de la Generalitat. Serà impossible fer-hi front amb els recursos de què disposen les administracions, especialment els ajuntaments, que són els que han d'afrontar sempre el principal impacte de les conseqüències que pateixen els seus ciutadans. És probable que la Generalitat hagi volgut endurir les mesures restrictives per intentar salvar in extremis la campanya de Nadal, però hem d'estar molt pendents de les xifres. La consellera Vergés es mostrava ahir molt disposada a mantenir les mesures mentre sigui necessari.

Estem en una situació força complicada i el gran problema és que no li veiem aturador. Les xifres a l'Estat espanyol són molt preocupants, com ho són també a Europa. Països com França o Alemanya estan observant uns ritmes de contagi als quals estan poc habituats. La solució pot estar en les vacunes que ja s'anuncien, però trigarem encara molt fins que es pugui generalitzar el subministrament.