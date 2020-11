Cartes dels lectors

No tienen interés por el amor

Juan García Jaume Catalán Díaz

09.11.2020 | 21:25

Esto, el amor con mayúsculas, lamentablemente se ve poco entre jóvenes. Los jóvenes no tienen interés por el amor. Por eso me parece que hasta la absurda frase de "hemos hecho el amor" se utiliza menos, porque hablar de amor es una cursilada que no se lleva. "No le conozco de nada€ Sólo nos...